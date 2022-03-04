Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ibrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüşen Kalın ve Sherman, Ukrayna’daki savaş başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

'Saldırı uzarsa tüm bölge ve dünya için yıkıcı olur'

Ukrayna’daki savaşın gidişatının yeni insani krizler doğurduğuna dikkat çekilirken, bu konuda duyulan derin endişe ve üzüntü dile getirildi. Saldırının uzaması halinde, etkilerinin tüm bölge ve dünya için yıkıcı olacağı vurgulandı.

Savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği aktarılırken, taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı. Türkiye’nin taraflarla sürekli temas halinde bulunduğu ve müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun altı çizildi.

ABD ile Türkiye arasında ortak stratejik mekanizma konusunda anlaşıldı

Görüşmede Suriye, Libya ve Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması, Türkiye -İsrail ilişkileri ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci de ele alındı.

ABD ile ikili ilişkilerinin mevcut durumunun da ele alındığı görüşmede, ortak stratejik mekanizmanın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı.