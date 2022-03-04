Bakan Koca: 209 Kırım Tatar Türkü'ne acil sağlık hizmeti verildi
Ukrayna'dan tahliye edilen Türklere yurda girdiklerinde sağlık hizmeti veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 209 Kırım Tatar Türkü'ne acil sağlık hizmeti verildiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından tahliye edilen Türklere verilen sağlık hizmetiyle ilgili bilgi paylaştı.
Bakan Koca, Kırım Tatar Türklerinden 209'unun Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini hatırlattı.
Koca, aralarında 98 çocuğun bulunduğu gruba, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra UMKE Ekiplerince acil sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.
Aynı zamanda ihtiyacı olanlara psikolojik destek hizmetinin de sunulduğunu vurguladı.
Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 209'u Türkiye'ye getirildi. Aralarında 98 çocuğun bulunduğu gruba, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra UMKE Ekiplerimizce acil sağlık hizmeti verildi. İhtiyacı olanlara psikolojik destek hizmeti de sunuluyor. pic.twitter.com/NHbkZr1Yny— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2022
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