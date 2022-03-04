Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 askeri andı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan ve şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir yıl önce bugün Tatvan'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehadete uğurladığımız kahraman silah arkadaşlarımız Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 10 kahraman askerimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."