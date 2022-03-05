Ukrayna ile Rusya, bazı bölgelerden tahliye ve insani yardım koridoru açılması konusunda anlaştı.

Türk Kızılay, bölgede en önemli görevlerden birini üstlenecek. İnsani yardımın koordinasyonunu sağlayacak.

Türk Kızılay saldırıların ilk gününden bu yana Ukrayna'ya yardımlarını sürdürüyor. İnsani yardım koridorunun açılmasıyla tıbbi ve acil ihtiyaç malzemeleri Ukrayna'ya ulaştırılabilecek.



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ukrayna’daki çalışmaları TRT Haber’e anlattı. pic.twitter.com/GYnINSIalT — TRT HABER (@trthaber) March 5, 2022

"5 milyon insanın ilk fırsatta ülkeyi terk etmesi bekleniyor"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, insani yardım için Ukrayna'ya girmeden önce, Romanya sınırında TRT Haber'e açıklamalarda bulundu:

"6 milyon halihazırda evlerini terk ettiğini, yaklaşık 5 milyon insanın da bulduğu ilk fırsatta evlerini, ülkelerini terk edeceğini düşünüyoruz. Bu çok büyük bir rakam, bu yükün taşınma imkanı ve ihtimali yok. Onun için bir an önce bu insanlara ülke içinde güvence verilmesi gerekiyor. İçeride operasyon yapmak çok zor. Özellikle yardımların ulaştırılması noktasında da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şuan Ukrayna Kızılhaç'ını ayakta tutmaya çalışıyoruz çökmemesi için."

"Koordinatlarımızı bildirdik, BM yardım faaliyetlerine koruma sağlayacak"

Bölgede insani yardım faaliyetleri kapsamında güvenliğin sağlanması için tüm taraflarla diyalog halinde olduklarını belirten Kınık şunları söyledi:

"Koordinatlarımızı bildirdik ve bu koordinatlarımız çerçevesinde de Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna'da bu insani yardım faaliyetlerine bir koruma sağlamış olacak."

Kınık, Türk Kızılay'ın şimdiye kadar ülkeye 8 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdiğini söyledi, insani yardım faaliyetlerinin ülke içerisinde yürütülmesinin önemine de dikkati çekti.

