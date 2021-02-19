Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna İçişleri Bakanı'ndan Süleyman Soylu'ya teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ukraynalı cinayet zanlısının ülkesine iadesi için teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Avakov, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şüphelinin iadesinin iki ülke arasındaki suça karşı iş birliğinin bir örneği olduğunu söyledi.
Avakov, "İyi dostum ve meslektaşım Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cinayet zanlısının Ukrayna'ya iade edilmesindeki yardımı için teşekkür ederim" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Polisten yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşı zanlının 2019'da ülkesinde cinayet işledikten sonra Türkiye'ye kaçtığının tespit edildiği belirtilmişti.
Etiketler: Süleyman Soylu Ukrayna
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