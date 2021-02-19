İçişleri Bakanı Avakov, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şüphelinin iadesinin iki ülke arasındaki suça karşı iş birliğinin bir örneği olduğunu söyledi.

Avakov, "İyi dostum ve meslektaşım Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cinayet zanlısının Ukrayna'ya iade edilmesindeki yardımı için teşekkür ederim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Polisten yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşı zanlının 2019'da ülkesinde cinayet işledikten sonra Türkiye'ye kaçtığının tespit edildiği belirtilmişti.



