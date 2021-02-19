Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 15:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li 9 milletvekiline Kobani fezlekesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 6-8 Ekim olayları ile ilgili HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu 6-7-8 Ekim 2014’teki Kobani olayları ilgili kamu davasında HDP’li 27. Dönem Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenledi.
Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren 108 sanıklı davada “şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen” vekiller hakkında, “dokunulmazlıklarının kaldırılması” talebiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Etiketler: 6-8 Ekim Olayları HDP Son Dakika
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