Terör örgütü PKK'nın Gara katliamı siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kullandığı dilin "terör örgütünü aklamak olduğu" yönündeki eleştiriler soruldu. Kılıçdaroğlu, "terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz, kullandığımız dil devlet diline uygundur." dedi.

"CHP terör örgütüne karşı söylenecek her şeyi söyledi"

Kılıçdaroğlu, "Bölücü terör örgütüne karşı yapılması gereken söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. CHP tarafından söylenmiştir. Kullandığımız dil devletin diline uygun bir dildir." dedi.

PKK'nın Gara katliamının ardından yaptığı açıklamalar ile ilgili eleştirilere bu sözler ile cevap verdi. Neden sadece "bölücü örgüt" dediğine şöyle açıklık getirdi;

Açarsınız Genelkurmay Başkanlığının internet sitesini, 'bölücü terör örgütü' der. Aynı şeyi biz de kullanıyoruz. MSB 'bölücü terör örgütü' der, aynı şeyi biz de kullanıyoruz. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz.

"Bunun sorumlusu olması lazım, kim bu sorumlu?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ziyaretinin ardından konuştu. Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği soruları hatırlattı, cevap beklediğini söyledi. "On üç evladımız şehit oldu. Gel gör ki başarısız olduk. Ben diyorum ki sen ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı olarak başarısız olduk diyorsan bunun sorumlusu olması lazım kim bu sorumlu?" dedi.

"HDP PKK'nın Meclis'teki uzantısı"

Mustafa Destici'nin tepkisi ise HDP'ye idi.

Destici, "İki bakanımız PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu bir Meclis'te ne kadar bilgilendirecekler. Ha Kandil'deki Karayılan, ha Meclis sıralarında oturan karaçiyan, ha Duran Kalkan, ha Pervin Buldan." diye konuştu.