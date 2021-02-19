Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs nedeniyle ara verdikleri bölge toplantılarının 10’uncusunu gerçekleştirmek için Sakarya’da düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Gül, yargı teşkilatıyla ilgili konuları ele almak için düzenlenen toplantıda yeni anayasayla ilgili de açıklamalar yaptı.

“Değişime ayak uyduramayan sistemin ayakta kalması mümkün değil”

Demokratik sistemlerde iyi işleyen yargının önemine dikkat çeken Gül, değişime ayak uyduramayan sistemin ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bu düşünceden hareketle, 30 Mayıs 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nde toplumun her kesiminin talep ettiği beklentiler hedef olarak ortaya koyuldu.

İnsan Hakları Eylem Planı yakın zamanda açıklanacak

Yüzde 50’si hayata geçen belgede yer alan İnsan Hakları Eylem Planı’nın da yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Daha iyi işleyen ve millete layık adalet sisteminin hep birlikte ortaya koyulacağını vurgulayan Gül, “Sofradaki ekmeği büyüteceğiz ve özgürlükleri artıracağız. 2023'e de bu çerçevede emin adımlarla ilerlemiş olacağız” dedi.

Hayvan hakları için çalışmalar sürüyor

Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışın kanuni düzenlemeler ve uygulamalar ile hayata geçirileceğine vurgu yapıldı.

“Adil yargılanma herkesin en temel hakkı”

Bakan Gül, her insanın yargılama sonucundaki karardan tatmin olması gerektiğinin altını çizdi ve adil yargılanmanın her vatandaşın hakkı olduğunu söyledi.

En iyi kanunun yapılması halinde dahi son aşamada asıl iyi olanın iyi uygulamalar olduğunu ve yorumun hukukun temel kaynakları arasında yer aldığını söyleyen Gül, yapılan yorumların demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devletine aykırı olmaması gerektiğini vurguladı.

Gül, mahkeme kararlarının dilinin öz Türkçeyle olması gerektiğini de söyledi.

320 binden fazla vatandaş Lekelenmeme Hakkı ile iftiradan korundu

İstinaf uygulamasına dair eksikliklerle ilgili çalışmaların yapılacağına değinen Gül, Lekelenmeme Hakkı ile 2017 Eylül’den itibaren 320 bin 202 vatandaşa iftira atılmasının önüne geçildiğini açıkladı.

2020’de başlayan seri yargılama uygulaması ile önceden 2 yıl süren davalar 15 günde sonuca bağlanmaya başlandı.

Seri yargılama ile 70 bin 362 dosya mahkemece karara bağlanırken, dosyaların 3 ay gibi kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayan basit yargılama ile 78 bin 382 dosya sonuçlandırıldı.

Makul sürede yargılama ve adil bir karar

Vatandaşların yargıya güveninin artırılması noktasında yapılan uygulamaların önemi büyük.

2019 yılında uygulamaya koyulan “yargıda hedef süre” uygulaması ile vatandaşların yargılanmalarının makul sürede yapılması sağlanıyor.

Çabuk veya geç verilen kararın mağduriyet oluşturacağına dikkat çeken Gül, yargılamaların makul sürede yapılmasının ve sonuçta adil bir karar verilmesinin önemli olduğunu söyledi.