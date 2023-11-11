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Gündem
AA 11.11.2023 12:26

Ücretli öğretmenlere yüzde 25 zam kararı yürürlükte

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı.

Ücretli öğretmenlere yüzde 25 zam kararı yürürlükte

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ücretli öğretmenlere de artış yapıldı

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, resmi görevi bulunmayanlara haftada verilen ek ders görevi saati 39'dan 36'ya düşürüldü.

Yine resmi görevi bulunmayıp ders görevi verilenlere, fiilen çalıştıkları her 4 saat ders için, hizmetlere destek görevi karşılığında 1 saatlik ek ders ücreti daha ödenecek.

Bu esaslar, 1 Kasım 2023'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

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