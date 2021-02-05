Twitter'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya uyguladığı kısıtlama gündemin önemli konuları arasında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların ardından başlayan izinsiz eylemler ile ilgili

açıklamalara Twitter'ın tavrı tepki çekti.

Bakan Soylu'dan Twitter tepkisi

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin paylaşımının sansürlenmesini kınadı:

"Twitter, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin, demokrasinin ve huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz. Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen bu tutumu kınıyoruz"

Twitter'ın tavrına Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan da açıklama geldi.

Yayman, "Terör örgütlerine gösterilen müsamaha ne yazık ki siyasilere gösterilmemiştir. Dijital şirketler kendilerini dokunulmaz olarak mı görmektedir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Peki, Twitter'ın uyguladığı sansür neden kaynaklanıyor?

TRT Haber'de yayınlanan Birinci Sayfa programında Twitter'ın paylaşımlara kısıtlaması ele alındı. Uzmanlar fikirlerini söyledi.

Hukuksal düzenleme çağrısı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar'a göre küresel çapta hukuksal bir zemin oluşturulması bu tip sorunların önüne geçebilir.

Twitter'ın istediği zaman kurallar koyduğuna, istediği zaman ise bu kuralları yıktığına dikkati çeken Avşar, "Bu bir platform mu yoksa yayıncı mı? Bunu tartışmamız lazım. Eşitlikçi bir yapı oluşturulması lazım. Uzun zamandır söylüyoruz, artık uluslararsı bir dijital hukuk perspektifi ortaya konmalı" dedi.

"Trump'tan sonra Türkiye'de engellemeyi görüyoruz"

Sosyal mecralarda eşitlikçi yaklaşımın olması gerektiğini belirten Avşar, "Eğer bu yapılmazsa karmaşılardan kurtulamayız. İlk olarak Donald Trump'ın kamu düzenini bozduğu iddiasıyla hesabına engelleme yapıldı. Şimdi de bu engellemeyi Türkiye'de görüyoruz" sözleriyle Twitter'ın tavrını eleştirdi.

"Yapılan işlem doğrudan doğruya bir sansürdür"

Prof. Dr. Zakir Avşar, Twitter'ın insanların bilgi alma haklarını elinden almaması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bahçeli ve Soylu kamu düzenini sağlamak için tweet attılar. İnsanların sosyal şiddetten uzak durmaları amacıyla paylaşım yaptılar. İnsanları kamu düzenine davet ettiler. Buradaki yaklaşımda bir çifte standart var.

Sosyal mecralar artık hayatımızın içinde. İnsan hakları çerçevesinde insanların bilgi alma hakları vardır. Burada platformların misyonlarını belirlemeleri gerekiyor.

Yapılan işlem doğrudan doğruya bir sansürdür. İfade özgürlüğünün kuşkusuz bir sınırı vardır ancak bunun yetkilisi hakimdir. İnsanların ifade özgürlüğünü neye göre kısıtlıyorsunuz?

Bu yetkiyi nereden alıyorlar? Tekel olmalarından kaynaklanıyor. Bu tür kuruluşların ülkelerde temsilciliklerin olması lazım. Bunun sebebi de hukukun sağlanması amacıyla. Devletlerin karşılarında bir muhatap olması gerekiyor."