MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Genel Merkezden yapılan açıklamaya göre, Twitter, Bahçeli'nin bazı tweetlerine kısıtlama getirdi.

"Terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter destek vermiştir"

Açıklamada, şöyle denildi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde (ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir) okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir.

Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir."

Bahçeli: Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın

MHP Genel Başkanı Bahçeli de ailelere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

Bahçeli, "Boğaziçi Üniversite’sinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum: Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi.