Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden paylaşıldı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi.

Hasta ve vefat sayısındaki düşüş ise devam ediyor. 627 yeni hasta tespit edilirken, 113 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 26 bin 467'ye yükseldi.

8 bin 815 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.

Aşılananların sayısı 2,5 milyonu geçti

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasında aşılananların toplam sayısı 2,5 milyonu geçti.

Şimdiye dek 420 bini aşkın kişiyle en fazla aşılanan İstanbul'da oldu.

15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğretmenler de aşılama takvimine dahil edilecek.