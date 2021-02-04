"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı 2,5 milyonu geçti.

Aşılananların sayısı anlık güncelleniyor.

En fazla aşılanan İstanbul'da

İl bazında aşılanma haritası da Sağlık Bakanlığının "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor.

Şimdiye dek 420 bini aşkın kişiyle en fazla aşılanan İstanbul'da oldu.

Aşılamada sıra 75 yaş ve üzerinde

19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üstündekilere CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Sağlık ekipleri, 90 yaş ve üstündekilerin aşılarını evlerine giderek yaptı.

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üstündeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda, 25 Ocak itibarıyla da 80 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi. Aşılama çalışmaları, 75 yaş ve üstündeki vatandaşlarla devam ediyor.

Öğretmenlerin aşılanması için süreç başladı

Yüz yüze eğitim kısa bir süre sonra başlayacak. İlk etapta 15 Şubat'ta ardından 1 Mart'ta öğrenciler okullara gidecek.

Bu sürenin öncesinde yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin aşılanmaları tamamlanmak isteniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor"

Aşı takvimi nasıl uygulanıyor?

Birinci aşamada, aşılamaya başlanan sağlık personelinden sonra sırada eczane çalışanları var. Yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile bu kurumlardaki görevlilere de öncelik verildi. Birinci aşama, 65 yaş ve üstündekilerle tamamlanacak.

İkinci aşamada sıra kritik görev ve sektördekilere geliyor. Savunma, emniyet ve adalet personeli, zabıtalar, özel güvenlikçiler aşılanacak. Öğretmenler ile gıda ve taşımacılık sektörü çalışanları da bu grupta yer alıyor. İkinci aşamada 65 yaş altındakiler de aşılanmaya başlanacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak 18 ile 49 yaş arasında kronik rahatsızlığı olanlara aşı yapılacak. Sağlık sorunu olmayan diğer kişiler de yaş sırasına göre aşılanacak. 18 yaşından küçükler şimdilik aşı takviminde yer almıyor.



Sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar ise aşı olmak isterlerse diğer grupların tamamlanmasını bekleyecek. 4. aşamada bu kişiler aşılanacak.