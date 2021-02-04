Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Soylu, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sınırlamalarına tepki gösterdi.
Soylu, paylaşımında "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" dedi.
Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter;— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) February 4, 2021
Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,
demokrasinin kimyasını,
huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.
Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...
Etiketler: Süleyman Soylu Twitter
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