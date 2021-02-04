Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Atmaca'nın başarılı atışını sosyal medyadan duyurdu.

TCG Kınalıada'dan yapılan atış başarıyla tamamlandı. Demir paylaşımında "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Roketsan da sosyal medyadan İsmail Demir'in paylaşımını alıntılayarak, "Mavi Vatanımızın avcısı, dosta güven düşmana Atmaca" mesajıyla seri üretim için hazır olduğunu duyurdu.

"Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak"

Sinop'ta yapılan test atışını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak" dedi.