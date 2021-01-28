TCG GÜR denizaltısı, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde AKYA Torpidosu atışını başarıyla gerçekleştirmişti.

Roketsan tarafından geliştirilen, alanında en güncel teknolojilere sahip, ilk yerli ve milli ağır sınıf torpidosunun, bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli torpidonun yapım aşamalarını ve test görüntülerini paylaştı.

Milli Ağır Sınıf Torpidomuz #AKYA’da bir kilometretaşını daha geride bıraktık.



TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen AKYA’yı bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz.



@roketsan pic.twitter.com/37IwoHr4pL — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 28, 2021

7 metre uzunluğundaki AKYA, 1,2 ton ağırlığında ve 15 kilometre menzile sahip.