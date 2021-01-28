Milli torpido AKYA bu yıl Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek
TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen Milli Ağır Sınıf Torpidosu AKYA'nın bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.
TCG GÜR denizaltısı, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde AKYA Torpidosu atışını başarıyla gerçekleştirmişti.
Roketsan tarafından geliştirilen, alanında en güncel teknolojilere sahip, ilk yerli ve milli ağır sınıf torpidosunun, bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli torpidonun yapım aşamalarını ve test görüntülerini paylaştı.
Milli Ağır Sınıf Torpidomuz #AKYA’da bir kilometretaşını daha geride bıraktık.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 28, 2021
TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen AKYA’yı bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz.
@roketsan pic.twitter.com/37IwoHr4pL
7 metre uzunluğundaki AKYA, 1,2 ton ağırlığında ve 15 kilometre menzile sahip.