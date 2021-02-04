Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının karlı yollardaki mücadelesini paylaştı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karlı yolları aşarak hastalara ulaşan sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı. Koca, "Milletimizin hizmetindeyiz" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarının karlı yollardaki mücacelesini paylaştı.
Devletin her zaman milletin hizmetinde olduğunu belirten Koca, "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Milletimizin Hizmetindeyiz" sözlerini kullandı.
“Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.” Milletimizin Hizmetindeyiz. pic.twitter.com/wVIAqrCT7V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2021
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sağlık Bakanlığı
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