Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarının karlı yollardaki mücacelesini paylaştı.

Devletin her zaman milletin hizmetinde olduğunu belirten Koca, "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Milletimizin Hizmetindeyiz" sözlerini kullandı.