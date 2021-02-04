Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor. Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 4 Şubat Dünya Kanser Gününe ilişkin mesaj yayımladı.
Koca, mesajında şu ifadelere yer verd:
"Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor. Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır."
Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor. Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır. pic.twitter.com/mEZ8Hi4DHQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2021
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Kanser
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