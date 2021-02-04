Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 4 Şubat Dünya Kanser Gününe ilişkin mesaj yayımladı.

Koca, mesajında şu ifadelere yer verd:

"Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor. Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır."