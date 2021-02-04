Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'e rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Suriye'nin El Bab kentinde şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye Elbab'da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Suriye Elbab'ta şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.
Aziz milletimizin başı sağ olsun.
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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