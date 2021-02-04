Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tatbikata katılacak Mehmetçiklerimiz Ankara'dan yola çıktı. Tatbikata Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlik ve unsurları ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri unsurları katılım sağlamaktadır. Atatürk Tatbikatı 2021'in maksadı, Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmektir."

Dost ve kardeş ülke Pakistan ile 1998 yılından bu yana ortak icra edilen tatbikat, Türkiye’de icra edildiğinde “Cinnah Tatbikatı”, Pakistan’da icra edildiğinde ise “Atatürk Tatbikatı” olarak adlandırılıyor. https://t.co/xQAlThAx8Q#MSB #TSK pic.twitter.com/IzW5Bb6tzj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2021

Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor."