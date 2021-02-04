Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır aşı oldu
[Fotoğraf:AA]
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yaptırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabından, koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu.
"Aşı hayat kurtarır"
New York'ta aşının ilk dozunu yaptırdığını belirten Bozkır, "Önceliğim aşının dünya genelinde adil ve eşit dağıtılmasını hızlandırmak. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum, aşı hayat kurtarır" açıklamasında bulundu.
1) I was pleased to get the first dose of my #COVID19 vaccine today from @HealthNYGov. My priority is to advance the fair and equitable distribution of vaccines around the world. I encourage everyone to get vaccinated when they can. Vaccines save lives. #Vaccinated #Vaccines4All pic.twitter.com/JmeLrAHFN0— UN GA President (@UN_PGA) February 4, 2021
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