TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk ziyaretinin ikinci gününde İşkodra şehrinde temaslarda bulundu. İşkodra Merkez Camii’nde cuma namazını kılan Şentop, Ulusal Fotoğraf Müzesi'ni ziyaret etti.

Yoğun Müslüman nüfusa sahip İşkodra’da eğitim veren “Hacı Şeyh Şamia” Medresesi’nde düzenlenen programa katıldı. Şentop, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

"Arnavutluk ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel bağlar var. İlave olarak Türkiye’de Arnavut kökenli vatandaşlarımızın sayısı, Balkanlar’da yaşayan Arnavutların toplam nüfusuna yakın bir nüfusa sahip. Dolayısıyla iki ülke arasında çok güçlü bir bağ ve köprü oluşturuyorlar."

Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı, şunları söyledi:

"Ben bu konuda ümitli olduğumu söylemek isterim. Ama daha baştan samimiyet sorgulayan, niyet okumaya kalkışan, bazı kenar tartışmalarla bu yeni anayasa fikrine karşı çıkan yaklaşım yapıcı bir yaklaşım değil. Yapıcı bir yaklaşım olursa yeni anayasa konusunda adım atılabilir, mesafe alınabilir."