İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca iki farklı soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresi için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 2'si sözde örgüt sorumlusu, 292'si ihraç veya görevde bulunan asker kişi olmak üzere toplamda 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

65 şüpheli itirafçı oldu

Operasyon sonucunda 292 asker arasında 4 emekli albay, görevde olan 1 yarbay, 6'sı emekli 1'i görevde, 1'i ihraç 8 yüzbaşı, 3'ü emekli 29 üsteğmen, 2'si görevde 5 teğmen, 11'i görevde 20 astsubay ve 3'ü görevde 5 uzman çavuş ve 211 askeri okul öğrencisi bulunuyordu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklandı. 57 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca 65 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

Diğer şüpheliler ile ilgili işlemler ise devam ediyor.