Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
TUS'ta 10 bin 69 hekim 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarına göre 10 bin 69 hekimin uzmanlık eğitimi almaya hak kazandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 1. Dönem TUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını hatırlattı.
Bakan Koca, paylaşımında “10 bin 69 hekim gerekli başarıyı göstererek 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı. Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilenlerin sayısı 2021’in ilk döneminde 5 bin 29’du. Sonuçlar hepimize hayırlı olsun” dedi.
10.069 YENİ UZMAN ADAYI! 2022 1. Dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. 10.069 hekim gerekli başarıyı göstererek 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı. Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilenlerin sayısı 2021’İN İLK DÖNEMİNDE 5.029’DU. Sonuçlar, hepimize hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 1, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca TUS
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