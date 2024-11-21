TUSAŞ'tan Çanakkale temalı HÜRJET paylaşımı geldi.

Paylaşımda, HÜRJET’in ikinci prototipinin yeni boyasıyla gökyüzüne havalandığı görüntülere yer verildi.

"Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!" notu düşüldü.

"Daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

HÜRJET’in ikinci prototipinin, milli mühendisliğin gurur kaynağı olarak yeni boyasıyla gökyüzüne havalandığını belirten Görgün, şu ifadeleri kullandı.

"HÜRJET, havacılıkta kendi mühendislik gücümüzle ulaştığımız seviyeyi bir kez daha kanıtlıyor.

Türk savunma sanayiinin azmi ve kararlılığıyla geleceğe uçuyoruz. Başta TUSAŞ ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz!"

HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu geçen hafta başarıyla tamamlamıştı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da HÜRJET'in ikinci prototipinin yeni boyasına kavuştuğunu aktararak, "Geldiği noktada göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET, ülkemizin havacılık alanına damga vuracaktır. Gayretimiz ve çabamız, altın çağını yaşayan Türk havacılığını geleceğe taşımaya devam edecek. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni boyasıyla uçan HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu geçen hafta başarıyla tamamlamıştı.

Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ediyor. İlk teslimatının 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.