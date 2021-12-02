Türkiye’nin dört bir yanında gelen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçıları, TUSAŞ’ın Atak ve Gökbey üretim tesisini ziyaret etti.

TRT Haber ekibiyle birlikte gezen bağışçılara, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Vakıf Genel Müdür Vekili Sadık Piyade de eşlik etti.

"Bu tesisler bizim evladımız"

Bağışçı Bayram Topuz, “Bu tesisler bizim evladımız, evladığımıza nasıl bakıyorsak buralara da ö gözle bakacağız. Yardım edeceğiz” dedi.

Bağışçılar yerli ve milli hava araçlarını tek tek inceledi, duygularını dile getirdi.

"Yaptığımız bağışlar büyük yatırımlara dönüşüyor"

Mülkünü bağışlayan Sevim Koçak: Çok heyecanlığım bir gün oldu. Yaptığımız bağışların ne kadar büyük yatırımlara dönüştüğünü gördük. Karabağ’daki kurtuluş bütün Orta Asya’daki Türk Devletleri'ne gurur vesilesi oldu. Bunlar yatırımlarımızla ortaya çıkıyor.

"Bunları dizilerden görüyorduk"

Cavidan Borucu: Ben bugün çok büyük bir duygu yoğunluğu içindeyim. Bunları dizilerde görüyorduk, çok merak ediyorduk. Cüzi de olsa bizlerin katkısı olduğunu bilmek beni onurlandırdı.

Mahmut Türk: Gözyaşlarımı tutmak imkansız, milletimizin bağrından kopan bağışlarla ve devletimizin sağ duyusuyla işler bu hale geldi.

ANKA, Aksungur, ATAK, Hürkuş ve Gökbey gibi Türkiye’nin adını göklere taşıyan bu yerli hava araçlarının üretiminde bu bağışçıların katkıları var. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bünyesinde 6 savunma sanayii şirketi bulunuyor.