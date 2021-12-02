Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınada yaşanan can kayıpları ve yaralı haberlerinin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulunuldu.

