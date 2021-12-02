Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'dan Türkiye'ye taziye mesajı
[Fotoğraf: Getty Images]
Mısır, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınayla ilgili haberlerin üzüntüyle takip edildiğini açıklayarak, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınada yaşanan can kayıpları ve yaralı haberlerinin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.
Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulunuldu.
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