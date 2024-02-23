TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar:

Uçak 5. Nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor.

İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi..

İniş takımları yerli , jenaratörü yerli, kanopisi yerli bir matoru ve fırlatma koltuğu dışında tümüyle yerli bir uçak. Türklerin şimdiye dek yaptığı en komplesk mühendislik cihazı bu.

Zorun zorunu yaptık. Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik.

5. Nesil uçak yapan ilk 4 ülkeyiz.

17 bin TUSAŞ çalışanı çok büyük emek verdiler.

Ben yıllardan beri bu işin içinde olan biriyim.

Büyük başarılar kalpten çıkar beyinden çıkmaz. Bu kalpten çıktı.

Uçağı 2028'de teslim etmeyi planlıyoruz.

Bu Türkiye'nin başarısı.

Çok büyük projelerinin en büyük düşmanı "acaba" sorusu. Büyük projlerde "acaba" kelimesini yasaklamak lazım. İstiyorsak yaprız, Allah nasip eder, etti.

Türkiye bu genç kadrosuyla Almanya'yı da , Fransa'yı da , İngiltereyi'de geride bırakır.

Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji.

Dost ve Kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var.

Ayrıntılar geliyor...