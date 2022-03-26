Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar programının 4’üncüsü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program kapsamında, başarılı kadınlara ödüller verildi.

Pandemi sebebiyle ertelenen 2020 yılına ait ödüller de bu sene sahiplerine takdim edildi. Ödüllere 7 farklı kategori daha eklendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Fatih Dönmez, "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreniyle dilimize, fikirlerimize, bilinçaltımıza işlenen yanlış algıların yıkılması adına önemli bir adım attık" diye konuştu.

Jüri Özel ödülünü Emine Erdoğan verdi

Diyarbakır Annelerinden Rahime Taş, Esmer Koç ve İmmihan Nilifırka ile TURKOVAC bilim ekibi kadın üyeleri ödüllerini Emine Erdoğan'dan aldı.

İlham Veren Kadınlar kategorisinde ödüle layık görülen öğretmen Nurten Akkuş ile Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda madalya alan sporcular da ödüllerini Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

Bakan Fatih Dönmez ise, Emine Erdoğan'a üzerinde İstanbul silüetinin yer aldığı tabloyu takdim etti.