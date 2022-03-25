Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 20:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'a kokpitte iniş yaptı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün resmi açılışını gerçekleştirdiği Tokat Havalimanı'na uçağın kokpitinde iniş yaptı. Erdoğan'ın pilotlarla sohbeti de kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a gitti.
Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi. Uçak, havalimanına inişinde su takıyla karşılandı.
Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.
Erdoğan, resmi açılışı yapılan Tokat Havalimanı'na uçağın kokpitinde iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotlarla da sohbet etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Tokat
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