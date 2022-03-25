Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Valisi ve Belediye Başkanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu ile ayrı ayrı görüştü.
Erdoğan, Vali Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Tokat
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