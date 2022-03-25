Yapımına 2018 yılında başlanan ve yüksek teknoloji ürünleri ile donatılan Tokat Havalimanı hizmete açıldı.

16 bin 200 metrekarelik terminal binasına ve yaklaşık 3 kilometrelik piste sahip olan havalimanı, yıllık 2 milyon yolcuyu ağırlayabilecek kapasitede.

"Ulaştırma bakanımızı ve bakanlık personelini tebrik ediyorum"

Havalimanının tüm Tokatlılara hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bu noktada gerek Ulaştırma bakanımızı, bakanlık personelini, öbür taraftan devlet hava meydanları ile ilgili personellerimizi şahsım milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyor ve kurdeleyi de bu düşüncelerle kesiyoruz."

İlk tarifeli yolcu uçağı "Tokat" iniş yaptı

Yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı'na ilk resmi tarifeli yolcu uçağı da 114 yolcusu ile inişini gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları'na ait TK 2582 sefer numaralı bu uçağın en önemli özelliği ise "Tokat" adını taşıyor olması.

Eski havalimanına büyük yolcu uçaklarının iniş yapamamasından dolayı 2017 yılında kentte uçak seferleri durdurulmuştu. 5 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı kente inmiş oldu.

"Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayan bir kapı açıldı"

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, havaalanının hem uluslararası hem de gümrüğü olan dünyanın her tarafına aktarma yapabilecek bir havaalanı olduğunu söyledi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, havalimanı ile Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayan bir kapının açıldığını vurguladı.

MHP Tokat Milletvekili Yüce Bulut da "Cumhuriyet tarihinin kentteki en büyük yatırımı olarak tokat havalimanını açılması inanıyoruz tokat ekonomisini o tarihi bütünlüğüne uygun tekrar önemli bir ticari merkez haline getirecek" dedi.

Havalimanı son teknoloji ile donatıldı

Havalimanında güvenlik amaçlı kullanılan manyetik tarama bagaj kontrol cihazları ASELSAN imzasını taşıyor.

İstanbul Havalimanı'nda da kullanılan ve görüş mesafesinin az olduğu koşullarda güvenli iniş imkanı sağlayan ILS navigasyon sisteminin de kullanılması planlanıyor.