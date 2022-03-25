Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını gerçekleştireceği Tokat Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.
Tokat'ta, mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapılan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı.
Tokat Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Açılış öncesi ilk yolcu uçağı da alana indi. Türk Hava Yolları'na ait TK 2582 sefer numaralı Tokat isimli yolcu uçağı 114 yolcusu ile Tokat Havalimanı'na iniş yaptı.
İstanbul'dan memleketlerine gelen yolcular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Eski havalimanına büyük yolcu uçaklarının iniş yapamamasından dolayı 2017 yılında kentte uçak seferleri durdurulmuştu.
5 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı kente inmiş oldu.
Etiketler: Hava Yolu Recep Tayyip Erdoğan THY Tokat
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