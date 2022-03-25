Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli iradeden yana duruşu ve örnek şahsiyeti ile Türk siyasi hayatında müstesna bir iz bırakan vatan ve millet sevdalısı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 13. seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay Muhsin Yazıcıoğlu
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