Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Mücadelemiz sürüyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2022
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/UUeDaXKtrE
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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