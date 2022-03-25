Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 04:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri: Etiyopya'da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti’nin 24 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti’nin 24 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.
Ateşkes ilanını ihtilafa çözüm bulunması bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz. İnsani yardımların Tigray ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere kesintisiz ulaştırılmasını temenni ediyoruz."
Etiyopya’da Federal Hükümetin Süresiz İnsani Ateşkes İlanı Hk. https://t.co/OlIEzaXaGS pic.twitter.com/JpDGT222lq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 24, 2022
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Etiyopya
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