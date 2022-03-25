Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.
Etiketler: Ali Yerlikaya NATO Recep Tayyip Erdoğan
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