Emine Erdoğan'dan Belçika Kraliyet Kütüphanesi ziyareti paylaşımı
Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, kütüphanede Türk vatandaşları için Türkçe sesli rehberin, en yakın zamanda uygulamaya geçeceğini ümit ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, Türk ve Osmanlı eserlerinin de yer aldığı Belçika Kraliyet Kütüphanesi'nin "Nadir Eserler" bölümünü ziyaret ettiği bilgisini verdi.
Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını, Türk kültürünü anlatan çeşitli eserlerle birlikte kütüphaneye hediye ettiklerini aktaran Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Kütüphanedeki Türk ve Osmanlı eserlerinin sayısının artacağını ve kütüphaneyi ziyaret eden Türk vatandaşları için Türkçe sesli rehberin en yakın zamanda uygulamaya geçeceğini ümit ediyorum."
Bugün, Türk ve Osmanlı eserlerinin de yer aldığı Belçika Kraliyet Kütüphanesi’nin "Nadir Eserler" bölümünü ziyaret ettik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 24, 2022
Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını, Türk kültürünü anlatan çeşitli eserlerle birlikte kütüphaneye hediye ettik. pic.twitter.com/gsRV9jU0Ri
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