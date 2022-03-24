Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter paylaşımlarında Bulgaristan'daki iş birliği temasları hakkında bilgi verdi.

Bakan Muş, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrüklerde iş birliği, geçiş belgeleri ve diğer lojistik konuları ele aldıklarını aktardı.

Ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Korneliya Ninova ile görüşmesinde de ikili ticaret, yatırımlar, potansiyel iş birliği alanları, müteahhitlik ve ticari ilişkilerin geleceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı değerlendirildi

Yenileşim ve Gelişim Bakanı Daniel Lorer ile görüşmesinde de ikili ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, çalışma izinleri ve vizeleri ele aldıklarına değinen Muş, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istedikleri Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısını değerlendirdiklerini söyledi.

Muş, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Nikolay Sabev ile görüşmesinde ise gümrüklerde iş birliği, gümrük kapılarının modernizasyonu, geçiş belgeleri ve diğer lojistik konularını ele aldıklarını anlattı.

Bulgaristan’daki Türk iş insanları ile de bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini söyleyen Muş, çözüm yollarını istişare ettiklerini aktardı.

Bulgaristan ziyaretimiz kapsamında Ulaştırma ve İletişim Bakanı Nikolay Sabev ile görüştük.



Gümrüklerde işbirliği, gümrük kapılarının modernizasyonu, geçiş belgeleri ve diğer lojistik konularını ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/z8hs9NJBtR — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) March 24, 2022





