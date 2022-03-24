Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı masaya yatırıldı.

Zirveye katılmak için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde ve sonrasında birçok liderle ikili görüşme trafiğini sürdürdü.

Erdoğan, liderlere Türkiye'nin kalıcı ateşkes için gösterdiği yoğun çabayı anlattı. Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen ara buluculuk çabalarını ve tarafların beklentilerini de aktardı.

[Fotoğraf: AA]

İlk görüşme Macron'laydı: Verimli bir buluşma oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna arasındaki kriz ve ikili işilkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, Macron ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Malum, Fransa seçime gidiyor ve seçime gittiği bir dönemde Sayın Macron'la tabii ağırlıklı olarak yine gündemimiz Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş idi ama bunun dışında Türkiye-Fransa ilişkileriyle alakalı gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek kültürel birçok konularda nereden nereye geldik, bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bunları kendisiyle etraflıca görüştüğümüz çok çok verimli, faydalı bir buluşma oldu. Temennim odur ki seçim sonrası gelişmelere göre bu süreci Türkiye-Fransa ilişkileri olarak devam ettirmek."

Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de bir araya geldi. Erdoğan ve Draghi'nin NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi 45 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.

Estonya Başbakanı Kallas’ı da kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvenin ardından Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı da kabul etti.

Erdoğan ve Kallas'ın NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi 40 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

[Fotoğraf: AA]

İngiltere Başbakanı Johnson ile 40 dakikalık görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de bir araya geldi. NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşme 40 dakika sürdü.