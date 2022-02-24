Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 19:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahelesi ve son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Fransa Emmanuel Macron
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