Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesi artırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2'ye çıkarıldığını duyurdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
"Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkarılmıştır."
Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2’ye çıkartılmıştır.— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) February 24, 2022
Acil durumlar için pic.twitter.com/KnDyMC2h3c
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