Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da 3,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: İHA]
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.50'de Muğla'nın Ula ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ula (Mugla)
Tarih-Saat : 24.02.2022, 17:50:35 TSİ
Enlem : 37.0728 N
Boylam : 28.3720 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/JMVMcY2kTA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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