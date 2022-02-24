Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler ve bunun uluslararası hububat ve gıda piyasaları üzerindeki muhtemel etkilerinin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, buğday başta olmak üzere ülkemizin gıda tedarikinde sıkıntılara yol açacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığının fakat Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dâhil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ek olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda her türlü hazırlığının mevcut olduğu ve ülkemiz gıda piyasalarında sağlanmış olan istikrarın korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.