AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, Rusya'nın bu eylemden vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden ve çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Tabii ki bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemdir. Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya'ya bir kere daha uluslararası hukukun ağır bir ihlali anlamına gelen bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini altını çizerek söylüyoruz. Güvenlik zirvesinde çeşitli senaryoların ele alındığı kendisi etkileyebilecek bu gelişmeler karşısında çeşitli hazırlıkları çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye bu objektif hükümleri net bir şekilde uygulayacaktır. Türkiye'nin takdirine bağlı konularda da tabii ki Türkiye savaşı derinleştiren bu gerginliği daha da yükselten konularda takdir hakkını barıştan yana, gerginliği azaltılmasından yana kullanacaktır.''

"Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın temas içindeyiz"

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla yakın temas içerisinde olduklarını söyleyen Çelik, ''Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın temas içindeyiz. Diplomatik misyonlarımız görevlerine devam ediyorlar. Diplomatik misyonlarımız görevinin başındadır. Oradan ayrılmak isteyen vatandaşlarla ilgili şu anda bir şey yapılamıyor. Çünkü hava kara ve deniz ikmal yolları konusunda güvenlik açısından tam bir garanti verilemiyor. Bu ikmal yollarından herhangi bir tanesinde güvenlik sağlandığında takdirde tabii ki ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli organizasyon yapılacaktır'' dedi.