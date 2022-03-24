Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvenin ardından Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı kabul etti.

Erdoğan ve Kallas'ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi 40 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Zirveye katılmak için Brüksel’e bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve sonrası ise İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

İngiltere ve İspanya liderleri ile de görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e gitti.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.