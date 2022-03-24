Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP Kartal ilçe binasına operasyon: 2 gözaltı
[Fotoğraf: ]
İstanbul'daki HDP Kartal ilçe binasına, terör örgütü PKK üyelerinin posterlerinin asılması hakkındaki soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 2 ilçe yöneticisi gözaltına alındı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HDP ilçe binasında örgüt elebaşı ve operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin afiş ve posterlerinin asıldığı, yasaklı yayınların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrasında dün HDP ilçe binasına düzenlediği operasyonda, söz konusu materyalleri ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan iki ilçe yöneticisi, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sıradaki Haber
HDP'li Murat Sarısaç'a 1,5 yıl hapis cezası verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz