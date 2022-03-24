Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi 'ni (GAMER) Libyalı mevkidaşına tanıtan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

İki ülke heyetleri arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.