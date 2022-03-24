Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli sağlık çalışanlarının istihdam şekline ve yapılan spekülasyonlara dikkati çekti.

Göçmen sağlığı merkezlerinin AB Projesi kapsamında açıldığını söyleyen Koca, "Amaç sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. Konunun saptırılması kabul edilemez" dedi.

"Geçici ve sözleşmeli statüde çalışıyorlar"

Söz konusu personelin Sağlık Bakanlığı kadrosunda değil, proje kapsamında geçici sözleşmeli statüde çalıştıklarının altını çizdi.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yapımının ve görevli sağlık personelinin istihdamının Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını vurguladı.

"29 ilde 185 göçmen sağlığı merkezi var"

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Göç ve Sağlık Toplantısında konuya ilişkin istatistikleri de paylaştı. İstatistiklere göre 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi bulunuyor.

Fahrettin Koca, açıklamasında "Ülkemize mecburen göç eden 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, bin 149'u hemşire, yaklaşık 4 bin Suriyeli Sağlık çalışanı istihdam edildiğini söyledim. Konu özünden saptırıldı" sözlerine de yer verdi.

ASLININ AYNISIDIR 1

DSÖ Göç ve Sağlık Toplantısında, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda, ülkemize mecburen göç eden 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, 1.149'u hemşire, yaklaşık 4 Bin SURİYELİ SAĞLIK ÇALIŞANI istihdam edildiğini söyledim. Konu özünden saptırıldı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2022



