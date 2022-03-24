Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 18:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel hakkında 2 ayrı fezleke hazırlanmıştı.
Hakkındaki dokunulmazlık dosyaları, önce hazırlık komisyonunda sonra Karma Komisyon'da ele alınmış, görüşmeler sonrasında yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2022
PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Detayları @trthaber muhabiri Mustafa Seçen aktardı.https://t.co/UVJ58pN2X6 pic.twitter.com/7PQwV4mliH
Meclis Genel Kurulu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.
Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı.
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